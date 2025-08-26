Soirée rock et lindy hop Mulhouse

Soirée rock et lindy hop Mulhouse mardi 26 août 2025.

Soirée rock et lindy hop

21 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-26 20:15:00

fin : 2025-08-26 22:30:00

Date(s) :

2025-08-26

Venez danser le rock et le lindy hop au CMC. Débutants acceptés. Au programme initiation au rock 4 temps ou au lindy hop de 20h15 à 21h, danse libre avec des séquences de rock et de lindy hop à partir de 21h puis rafraîchissements ! Vous êtes invités à vérifier les éventuelles modifications de programme sur le site du Rock House. L’entrée est gratuite pour danser ; il est demandé de prendre au moins une consommation de courtoisie.

Venez danser le rock et le lindy hop au Climbing Mulhouse Center. Les débutants sont également acceptés. Au programme initiation au rock 4 temps ou au lindy hop de 20h15 à 21h, danse libre avec des séquences de rock et de lindy hop à partir de 21h puis rafraîchissements !

Avant de venir, vous êtes invités à vérifier les éventuelles précisions ou modifications de programme sur le site du Rock House. 0 .

21 rue des Brodeuses Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 23 02 69 contact@cmc68.fr

English :

Come and dance rock and lindy hop at the CMC. Beginners welcome. Program: introduction to 4-stroke rock or lindy hop from 8.15pm to 9pm, free dance with rock and lindy hop sequences from 9pm, followed by refreshments! Please check the Rock House website for program changes. Admission is free for dancing; we ask that you take at least one courtesy drink.

German :

Tanzen Sie Rock und Lindy Hop im CMC. Anfänger werden akzeptiert. Auf dem Programm stehen: Einführung in den 4-Takt-Rock oder Lindy Hop von 20.15 bis 21.00 Uhr, freier Tanz mit Rock- und Lindy Hop-Sequenzen ab 21.00 Uhr und anschließend Erfrischungen! Sie sind herzlich eingeladen, sich auf der Website des Rock House über mögliche Programmänderungen zu informieren. Der Eintritt zum Tanzen ist frei; es wird darum gebeten, mindestens ein Getränk aus Höflichkeit mitzunehmen.

Italiano :

Venite a ballare rock e lindy hop al CMC. I principianti sono i benvenuti. In programma: introduzione al rock o al lindy hop a 4 conti dalle 20.15 alle 21.00, danza libera con sequenze di rock e lindy hop dalle 21.00, seguita da un rinfresco! Si prega di controllare il sito web della Rock House per eventuali modifiche al programma. L’ingresso al ballo è libero, ma si richiede almeno un drink di cortesia.

Espanol :

Ven a bailar rock y lindy hop en el CMC. Se admiten principiantes. Programa: introducción al rock o al lindy hop a 4 tiempos de 20.15 a 21.00 h, baile libre con secuencias de rock y lindy hop a partir de las 21.00 h, seguido de un refrigerio Consulta la página web de Rock House para conocer los cambios en el programa. La entrada es gratuita para bailar, pero te pedimos que lleves al menos una bebida de cortesía.

L’événement Soirée rock et lindy hop Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace