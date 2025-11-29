Soirée Rock et SBK Salle Maurice Bahurlet Monein
Soirée Rock et SBK
Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Venez nombreux danser et partager un bon moment autour de rythmes de rock. .
Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 16 53 moneindanseclub@gmail.com
