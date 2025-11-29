Soirée Rock et SBK Salle Maurice Bahurlet Monein

Soirée Rock et SBK

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez nombreux danser et partager un bon moment autour de rythmes de rock. .

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 16 53 moneindanseclub@gmail.com

English : Soirée Rock et SBK

German : Soirée Rock et SBK

Italiano :

Espanol : Soirée Rock et SBK

L’événement Soirée Rock et SBK Monein a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coeur de Béarn