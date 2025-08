Soirée rock et swing Piscine Port Joint Besançon

Soirée rock et swing Piscine Port Joint Besançon mardi 5 août 2025.

Soirée rock et swing

Piscine Port Joint 2 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 19:30:00

fin : 2025-08-12 22:30:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Comme chaque année, l’association Temps Danses propose aux danseurs de tous horizons de se retrouver pour une soirée Rock et Swing. Au programme, du rock’n roll, du lindy hop, du west coast swing, du madison, du charleston…

Cette année encore, les participants apprécient le cadre exceptionnel des lieux pour s’adonner à leur passion et pouvoir danser en plein air. Les danses à deux sont privilégiées mais les danses en ligne (Madison) et en groupe (Shim-sham, Big Apple,…) ponctuent également les soirées pour des moments toujours très festifs dans la joie et la bonne humeur. Nombreux sont ceux également qui ne viennent que pour l’ambiance et le plaisir de voir les danseurs s’exprimer sur la piste en sirotant un verre ou en grignotant un encas à la terrasse du restaurant qui accueille l’Association.

Un rendez-vous incontournable de l’été pour les danseurs qui attendent chaque année impatiemment la reprise de ces rendez-vous dansants. .

Piscine Port Joint 2 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 36 75 38 tempsdanses25@gmail.com

English : Soirée rock et swing

German : Soirée rock et swing

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée rock et swing Besançon a été mis à jour le 2025-07-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON