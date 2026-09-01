Soirée rock et tapas GALIAX Galiax

Informations pratiques

Galiax

Soirée rock et tapas

GALIAX Foyer rural Galiax Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le village de Galiax passe en mode rock.

À partir de 19h, rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la gourmandise.

Au programme : Root66 x Priketoo pour faire vibrer la soirée au rythme du rock, tandis que les tapas viendront régaler les papilles.

De quoi partager un bon moment entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et festive.

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GALIAX Foyer rural Galiax 32160 Gers Occitanie +33 6 77 92 51 67 mairie.galiax@wanadoo.fr

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English :

The village of Galiax is rocking out.

%C0 Starting at 7 p.m., join us for an evening filled with music, fun, and delicious food.

On the program: Root66 x Priketoo will get the evening rocking to the beat of rock music, while tapas will delight your taste buds.

It’s the perfect way to share a good time with friends or family in a warm and festive atmosphere.

L’événement Soirée rock et tapas Galiax a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65