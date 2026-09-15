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Soirée Rock n’Western Gavray Gavray-sur-Sienne

samedi 3 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne

Soirée Rock n’Western Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Gavray
Adresse
44 Rue de la Poterie
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Soirée Rock n’Western

Gavray 44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Soirée Rock n’Western – rock n’roll rockabilly avec Smoky Rocket Micky Hanquinette des Hots Rod 56.
Rendez-vous à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne.
Assiette créative par le restaurant Savoir & Mets (16€ adulte, 10€ enfant – de 12 ans).
Point de vente repas : AXA Gavray et bénévoles de l’association La Sienne en fête.   .

Gavray 44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie  

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English : Soirée Rock n’Western

L’événement Soirée Rock n’Western Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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