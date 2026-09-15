Soirée Rock n’Western Gavray Gavray-sur-Sienne
samedi 3 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Soirée Rock n’Western
Gavray 44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée Rock n’Western – rock n’roll rockabilly avec Smoky Rocket Micky Hanquinette des Hots Rod 56.
Rendez-vous à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne.
Assiette créative par le restaurant Savoir & Mets (16€ adulte, 10€ enfant – de 12 ans).
Point de vente repas : AXA Gavray et bénévoles de l’association La Sienne en fête. .
Gavray 44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie
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English : Soirée Rock n’Western
L’événement Soirée Rock n’Western Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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