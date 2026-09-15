Soirée Rock n’Western Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Soirée Rock n’Western

Gavray 44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Soirée Rock n’Western – rock n’roll rockabilly avec Smoky Rocket Micky Hanquinette des Hots Rod 56.

Rendez-vous à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Gavray-sur-Sienne.

Assiette créative par le restaurant Savoir & Mets (16€ adulte, 10€ enfant – de 12 ans).

Point de vente repas : AXA Gavray et bénévoles de l’association La Sienne en fête. .

Gavray 44 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie

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English : Soirée Rock n’Western

L’événement Soirée Rock n’Western Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme