Soirée Rock Razac-d’Eymet
Soirée Rock Razac-d’Eymet vendredi 5 juin 2026.
Razac-d’Eymet
Soirée Rock
Derrière l’École Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Comité des Fêtes vous propose une soirée rock en plein air avec lampions pour un super moment ! Le groupe Dadrock mettra l’ambiance!
Au menu burgers-frites et desserts (option végétarienne sur commande) Apportez vos couverts.
Bar sur place. .
Derrière l’École Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89
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English : Soirée Rock
L’événement Soirée Rock Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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