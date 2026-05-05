Razac-d’Eymet

Soirée Rock

Derrière l’École Razac-d’Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Comité des Fêtes vous propose une soirée rock en plein air avec lampions pour un super moment ! Le groupe Dadrock mettra l’ambiance!

Au menu burgers-frites et desserts (option végétarienne sur commande) Apportez vos couverts.

Bar sur place. .

Derrière l’École Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 72 89

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English : Soirée Rock

L’événement Soirée Rock Razac-d’Eymet a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides