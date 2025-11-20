Soirée Rock & Swing au Game Bearer Brive-la-Gaillarde
Soirée Rock & Swing au Game Bearer Brive-la-Gaillarde jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Rock & Swing au Game Bearer
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Envie de danser sur des rythmes endiablés ? Rendez-vous au Games Bearer, à Brive, le jeudi 20 novembre dès 19h pour une soirée Rock & Swing inoubliable ! Au programme Rock, Lindy Hop, Balboa et Blues .
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com
English :
German : Soirée Rock & Swing au Game Bearer
Italiano :
Espanol : Soirée Rock & Swing au Game Bearer
L’événement Soirée Rock & Swing au Game Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-12 par Brive Tourisme