Soirée Rock & Swing au Game Bearer Brive-la-Gaillarde

Soirée Rock & Swing au Game Bearer

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Envie de danser sur des rythmes endiablés ? Rendez-vous au Games Bearer, à Brive, le jeudi 20 novembre dès 19h pour une soirée Rock & Swing inoubliable ! Au programme Rock, Lindy Hop, Balboa et Blues .

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com

Soirée Rock & Swing au Game Bearer

Soirée Rock & Swing au Game Bearer

