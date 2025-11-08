Soirée Rock Swing Latino à Figeac

salle balène Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

L’association Atout Danse organise une soirée festive dédiée aux amateurs de rock, swing et latino, animée par Tovo

L’association Atout Danse organise une soirée festive dédiée aux amateurs de rock, swing et latino, animée par Tovo. Une ambiance conviviale pour danser et partager sa passion, précédée de stages l’après-midi pour tous les niveaux. .

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 71 80 06 49 atoutdansefigeac@gmail.com

English :

The Atout Danse association is organizing a festive evening dedicated to lovers of rock, swing and Latino music, hosted by Tovo

German :

Der Verein Atout Danse organisiert einen festlichen Abend, der den Liebhabern von Rock, Swing und Latin gewidmet ist und von Tovo moderiert wird

Italiano :

L’associazione Atout Danse organizza una serata di festa per gli appassionati di rock, swing e musica latina, ospitata da Tovo

Espanol :

La asociación Atout Danse organiza una velada festiva para los amantes del rock, el swing y la música latina, a cargo de Tovo

L’événement Soirée Rock Swing Latino à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Figeac