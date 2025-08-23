Soirée Rock Vieille-Église
Soirée Rock Vieille-Église samedi 23 août 2025.
Soirée Rock
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
La Grange accueille un concert rock avec le groupe Darnell.
Tarif 5€
Buvette et restauration sur place.
Adhésion 2 € pour l’ensemble de la saison
Pour les enfants 12 ans adhésion unique de 2€, tous les événements gratuits
Réservation par mail lagrange62162@gmail.com .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France lagrange62162@gmail.com
