Soirée Rock Vieille-Église

800 rue du Pont d'Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

La Grange accueille un concert rock avec le groupe Darnell.

Tarif 5€

Buvette et restauration sur place.

Adhésion 2 € pour l’ensemble de la saison

Pour les enfants 12 ans adhésion unique de 2€, tous les événements gratuits

Réservation par mail lagrange62162@gmail.com .

lagrange62162@gmail.com

