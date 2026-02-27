Soirée Rockabilly Gite du Taureau Sainte-Gemme

Soirée Rockabilly

Gite du Taureau 437 Imp. le Château Sainte-Gemme Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Gîte du Taureau organise sa première soirée dédiée aux années 50-60 le vendredi 27 mars 2026. L’événement débutera à 21h30 avec un concert live du groupe Old John’s Radio, suivi d’un set de DJ Yano aux platines de minuit jusqu’à 03h00 du matin.

Un service de bar et de restauration légère sera disponible sur place tout au long de la soirée. Le port d’une tenue d’époque est vivement conseillé pour s’immerger dans l’ambiance vintage.

En raison du nombre limité de places de parking, les organisateurs recommandent fortement le covoiturage. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les pages Facebook et Instagram du Gîte du Taureau. .

+33 6 16 68 23 48 accueil@gite-du-taureau.com

