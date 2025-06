Soirée Rock’n’ Dancefloor Soirée anniversaire Pagney-derrière-Barine 28 juin 2025 22:00

Meurthe-et-Moselle

Soirée Rock'n' Dancefloor Soirée anniversaire 343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 28 juin 2025 22:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

On allume les amplis et on ouvre grand la piste l’association souffle sa première bougie, et, fidèle à la tradition Chez Paulette, ça se célèbre en décibels et en sueur !

DJ Booty & DJ Mendes, nos fidèles DJ, enchaîneront rock 70-80’s, grunge 90’s et pépites indé non-stop !

Viens en cuir, en Converse ou en perfecto prête tes semelles à brûler le dancefloor et fête avec nous !Tout public

343 rue Régina Kricq

Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

The amps are cranked up and the dance floor is wide open: the association is blowing out its first candle, and, true to Chez Paulette tradition, it’s celebrating with decibels and sweat!

Our loyal DJs, DJ Booty & DJ Mendes, will be spinning 70s-80s rock, 90s grunge and indie nuggets non-stop!

Come in leather, Converse or perfecto: lend your soles to burn up the dancefloor and party with us!

German :

Die Verstärker werden eingeschaltet und die Tanzfläche weit geöffnet: Der Verein pustet seine erste Kerze aus, und getreu der Tradition von Chez Paulette wird das mit Dezibel und Schweiß gefeiert!

DJ Booty & DJ Mendes, unsere treuen DJs, werden 70-80er Jahre Rock, 90er Jahre Grunge und Indie-Nuggets nonstop auflegen!

Komm in Leder, Converse oder Perfecto leih dir deine Sohlen, um den Dancefloor zu verbrennen und feiere mit uns!

Italiano :

Accendete gli amplificatori e aprite la pista da ballo: l’associazione spegne la sua prima candelina e, come da tradizione Chez Paulette, festeggia con decibel e sudore!

I nostri fedeli DJ DJ Booty e DJ Mendes faranno girare rock anni ’70 e ’80, grunge anni ’90 e pezzi indie senza sosta!

Venite in pelle, Converse o perfecto: preparate le vostre suole per infiammare la pista da ballo e festeggiare con noi!

Espanol :

Enciende los amplificadores y abre la pista de baile: la asociación sopla su primera vela y, fiel a la tradición de Chez Paulette, ¡lo celebra con decibelios y sudor!

Nuestros fieles DJ Booty y DJ Mendes pincharán sin parar rock de los 70 y 80, grunge de los 90 e indie

Ven en cuero, Converse o perfecto: ¡prepara tus suelas para quemar la pista de baile y festejar con nosotros!

