Soirée Rock’n roll La Guinguette à Hector Lacquy

Votre corps vibre aux premières notes de Rock’n roll mais pas à la bonne fréquence ? Pas de soucis ! Avec le stage proposé à la Guinguette à Hector, votre déhanché sera harmonisé au rythme de la musique à en faire pâlir Elvis !

Et pour vous récompenser de tous ces efforts, on profite de la piste pour une soirée dansante à partir de 21h jusqu’au bout de la nuit ! .

La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 57 96 33

English : Soirée Rock’n roll

Does your body vibrate to the first notes of rock’n’roll, but not at the right frequency? No problem! With the workshop offered by Guinguette à Hector, your body will be harmonized to the rhythm of music that would make Elvis blush!

Then hit the dance floor for an evening of dancing from 9pm!

German : Soirée Rock’n roll

Ihr Körper vibriert bei den ersten Tönen von Rock’n’Roll, aber nicht in der richtigen Frequenz? Das ist kein Problem! Mit dem in La Guinguette à Hector angebotenen Kurs wird Ihr Hüftschwung mit dem Rhythmus der Musik harmonisiert, sodass Elvis blass wird!

Danach geht es ab 21 Uhr auf die Tanzfläche!

Italiano :

Il vostro corpo vibra alle prime note del rock’n’roll, ma non alla giusta frequenza? Nessun problema! Il workshop Guinguette à Hector metterà il vostro corpo in sintonia con il ritmo della musica al punto da far arrossire Elvis!

Poi, a partire dalle 21.00, si balla in pista per una serata tutta da ballare!

Espanol : Soirée Rock’n roll

¿Su cuerpo vibra con las primeras notas del rock’n’roll, pero no en la frecuencia adecuada? No se preocupe El taller Guinguette à Hector hará que tu cuerpo se ponga a tono con el ritmo de la música hasta el punto de sonrojar a Elvis

A partir de las 21:00, ¡a bailar!

