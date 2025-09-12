Soirée Rock’n roll La Guinguette à Hector Lacquy
Soirée Rock’n roll La Guinguette à Hector Lacquy vendredi 12 septembre 2025.
Soirée Rock’n roll
La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Votre corps vibre aux premières notes de Rock’n roll mais pas à la bonne fréquence ? Pas de soucis ! Avec le stage proposé à la Guinguette à Hector, votre déhanché sera harmonisé au rythme de la musique à en faire pâlir Elvis !
Puis on profite de la piste pour une soirée dansante à partir de 21h !
Votre corps vibre aux premières notes de Rock’n roll mais pas à la bonne fréquence ? Pas de soucis ! Avec le stage proposé à la Guinguette à Hector, votre déhanché sera harmonisé au rythme de la musique à en faire pâlir Elvis !
Et pour vous récompenser de tous ces efforts, on profite de la piste pour une soirée dansante à partir de 21h jusqu’au bout de la nuit ! .
La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 57 96 33
English : Soirée Rock’n roll
Does your body vibrate to the first notes of rock’n’roll, but not at the right frequency? No problem! With the workshop offered by Guinguette à Hector, your body will be harmonized to the rhythm of music that would make Elvis blush!
Then hit the dance floor for an evening of dancing from 9pm!
German : Soirée Rock’n roll
Ihr Körper vibriert bei den ersten Tönen von Rock’n’Roll, aber nicht in der richtigen Frequenz? Das ist kein Problem! Mit dem in La Guinguette à Hector angebotenen Kurs wird Ihr Hüftschwung mit dem Rhythmus der Musik harmonisiert, sodass Elvis blass wird!
Danach geht es ab 21 Uhr auf die Tanzfläche!
Italiano :
Il vostro corpo vibra alle prime note del rock’n’roll, ma non alla giusta frequenza? Nessun problema! Il workshop Guinguette à Hector metterà il vostro corpo in sintonia con il ritmo della musica al punto da far arrossire Elvis!
Poi, a partire dalle 21.00, si balla in pista per una serata tutta da ballare!
Espanol : Soirée Rock’n roll
¿Su cuerpo vibra con las primeras notas del rock’n’roll, pero no en la frecuencia adecuada? No se preocupe El taller Guinguette à Hector hará que tu cuerpo se ponga a tono con el ritmo de la música hasta el punto de sonrojar a Elvis
A partir de las 21:00, ¡a bailar!
L’événement Soirée Rock’n roll Lacquy a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Landes d’Armagnac