Soirée Rock’n roll La Guinguette à Hector Lacquy

Votre corps vibre aux premières notes de Rock’n roll mais pas à la bonne fréquence ? Pas de soucis ! Avec le stage proposé à la Guinguette à Hector, votre déhanché sera harmonisé au rythme de la musique à en faire pâlir Elvis !

Et pour vous récompenser de tous ces efforts, on profite de la piste pour une soirée dansante à partir de 21h jusqu’au bout de la nuit ! .

English : Soirée Rock’n roll

Does your body vibrate to the first notes of rock’n’roll, but not at the right frequency? No problem! With the workshop offered by Guinguette à Hector, your body will be harmonized to the rhythm of music that would make Elvis blush!

Then hit the dance floor for an evening of dancing from 9pm!

