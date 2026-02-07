Soirée Rock’n’Blues au Palace, Le Palace (salle polyvalente), Saint-Dizier
Soirée Rock’n’Blues au Palace, Le Palace (salle polyvalente), Saint-Dizier samedi 18 avril 2026.
Soirée Rock’n’Blues au Palace 18 et 19 avril Le Palace (salle polyvalente) Haute-Marne
10 euros en prévente 12 euros sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T02:00:00+02:00
Soirée Rock’n’Blues au Palace
Au programme : du rock, du blues et la convivialité habituelle du Petit Paris, délocalisée pour l’occasion au Palace !
Une soirée musicale exceptionnelle avec :
Jay & The Repentant Notables
Lorenzo Sanchez Band
Natchez
Buvette et food trucks sur place
Samedi 18 avril 2026 à partir de 19h00
Le Palace (salle polyvalente) 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 La Noue Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 68 https://www.saint-dizier.fr [{« type »: « email », « value »: « association.aupetitparis@gmail.com »}] Salle du Palace
Soirée Rock’n’Blues au Palace Au programme : du rock, du blues et la convivialité habituelle du Petit Paris, délocalisée pour l’occasion au Palace ! concert rock
au petit paris
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