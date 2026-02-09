Soirée rock’n’love Villefranche-de-Rouergue
Soirée rock’n’love Villefranche-de-Rouergue samedi 14 février 2026.
Soirée rock’n’love
2 allées de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Repas + soirée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Concert live par le duo Chop Suey.
Menu de Saint Valentin
-kir royal
-salade quercynoise
-cuisse de canette confite sauce cèpes
-trio de légumes
-trio de douceurs 40 .
2 allées de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Live concert by duo Chop Suey.
L’événement Soirée rock’n’love Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)