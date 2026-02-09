Soirée rock’n’love Villefranche-de-Rouergue

Soirée rock’n’love

2 allées de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Repas + soirée

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Concert live par le duo Chop Suey.

Menu de Saint Valentin

-kir royal

-salade quercynoise

-cuisse de canette confite sauce cèpes

-trio de légumes

-trio de douceurs 40 .

2 allées de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 55

English :

Live concert by duo Chop Suey.

