Soirée rock’n’love Villefranche-de-Rouergue

Soirée rock’n’love Villefranche-de-Rouergue samedi 14 février 2026.

2 allées de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Repas + soirée

Début : Samedi 2026-02-14
2026-02-14

Concert live par le duo Chop Suey.
Menu de Saint Valentin
-kir royal
-salade quercynoise
-cuisse de canette confite sauce cèpes
-trio de légumes
-trio de douceurs 40  .

2 allées de la Résistance et de la Déportation Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 55 

English :

Live concert by duo Chop Suey.

