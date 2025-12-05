Soirée rockschool Rocksane Bergerac

Soirée rockschool

Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

SAVE THE DATE !

On se retrouve le 12 décembre pour une soirée conviviale réservée aux élèves de la Rockschoool et leur famille avant les fêtes de fin d’année !

Au programme

– Verre de l’amitié offert

– Auberge Espagnole (chacun ramène quelque chose à manger)

– Animations musicales

– Représentation d’élèves de la Rockschool et de la Chorale .

