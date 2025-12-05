Soirée rockschool Rocksane Bergerac
Soirée rockschool Rocksane Bergerac vendredi 12 décembre 2025.
Soirée rockschool
Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
SAVE THE DATE !
On se retrouve le 12 décembre pour une soirée conviviale réservée aux élèves de la Rockschoool et leur famille avant les fêtes de fin d’année !
Au programme
– Verre de l’amitié offert
– Auberge Espagnole (chacun ramène quelque chose à manger)
– Animations musicales
– Représentation d’élèves de la Rockschool et de la Chorale .
Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70
