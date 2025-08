Soirée Rodizio Restaurant Plaisirs du Portugal Trans-sur-Erdre

Soirée Rodizio Restaurant Plaisirs du Portugal Trans-sur-Erdre vendredi 29 août 2025.

Soirée Rodizio

Restaurant Plaisirs du Portugal 2 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 34.99 – 34.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29 21:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Venez partager un bon moment avec nous, avec une bonne ambiéance avec de la musique en live !

Soirée Rodizio Mix de viandes et musique live !

Une ambiance festive, un festin de viandes grillées et un verre de Caïpirinha offert ! Picanha, poulet, saucisses, ananas grillé… il y en a pour tous les goûts !

Musique live pour accompagner votre repas !

Participation 34,99 € par personne

Quand ? Le vendredi 29 août à partir de 19h jusqu’à 21h

Où ? Au restaurant Plaisirs du Portugal.

Réservation obligatoire au 07 60 40 83 19

Ne manquez pas cette soirée 100 % saveurs & convivialité ! .

Restaurant Plaisirs du Portugal 2 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 40 83 19

English :

Come and share a good time with us, in a great atmosphere with live music!

German :

Kommen Sie und teilen Sie eine gute Zeit mit uns, in einer guten Atmosphäre mit Live-Musik!

Italiano :

Venite a divertirvi con noi, in una grande atmosfera con musica dal vivo!

Espanol :

Venga a pasar un buen rato con nosotros, en un ambiente estupendo y con música en directo

L’événement Soirée Rodizio Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis