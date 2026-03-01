Soirée Roller Disco

1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Ouvert à tous dès 12 ans, et les plus jeunes seront obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Alors préparez vos rollers ou patins à roulettes, casque et protections (Protège-poignets obligatoires) et rejoignez-nous (pas de location sur place) !

La MJC Altkirch vous convie à sa 5e soirée Roller Disco !

Au programme de cette chouette soirée conviviale musique, buvette et petite restauration sur place… .

1A rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr

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English :

Open to everyone aged 12 and over, and youngsters must be accompanied by an adult.

So pack your rollerblades or roller skates, helmet and protective gear (wrist guards compulsory) and join us (no rentals on site)!

L’événement Soirée Roller Disco Altkirch a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sundgau