Soirée Roller Disco Halloween Patinoire Gujan-Mestras

Soirée Roller Disco Halloween Patinoire Gujan-Mestras vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Roller Disco Halloween

Patinoire 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez déguisés !

18h à 20h Espace Famille

20h à 23h Roller Disco

Buvette et petite restauration sur place .

Patinoire 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 46 78 60

English : Soirée Roller Disco Halloween

German : Soirée Roller Disco Halloween

Italiano :

Espanol : Soirée Roller Disco Halloween

L’événement Soirée Roller Disco Halloween Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Gujan-Mestras