Soirée Roller Disco Halloween Patinoire Gujan-Mestras
Soirée Roller Disco Halloween Patinoire Gujan-Mestras vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Roller Disco Halloween
Patinoire 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez déguisés !
18h à 20h Espace Famille
20h à 23h Roller Disco
Buvette et petite restauration sur place .
Patinoire 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 46 78 60
English : Soirée Roller Disco Halloween
German : Soirée Roller Disco Halloween
Italiano :
Espanol : Soirée Roller Disco Halloween
L’événement Soirée Roller Disco Halloween Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Gujan-Mestras