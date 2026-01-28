Soirée romance et grignotage

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Venez discuter romance avec Audrey de la médiathèque, Coralie du Service Info Jeunes et Doriane de la librairie Le Failler.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir ce genre, les nouveautés, d’échanger des coups de coeurs, de jouer avec les tropes, tout en grignotant.

N’hésitez pas à apporter vos coups de coeur.

À partir de 14 ans. Sur inscription.

Inscriptions sur https://arleane.vitrecommunaute.bzh/accueil-vitre-mediatheque

À la médiathèque ou par téléphone au 02 99 75 16 11 .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée romance et grignotage Vitré a été mis à jour le 2026-01-28 par OT VITRE