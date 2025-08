Soirée Romance, Romantasy, Fantasy Librairie Dialogues Brest

Soirée Romance, Romantasy, Fantasy Librairie Dialogues Brest vendredi 26 septembre 2025.

Soirée Romance, Romantasy, Fantasy

Librairie Dialogues 52 rue de Siam Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Êtes-vous prêt.e.s à plonger dans un monde où la passion flirte avec la magie ?

Cet automne, la librairie Dialogues vous invite à une soirée Autumn vibes only qui met à l’honneur les genres de la romance, de la romantasy et de la fantasy.

Au programme

Des dédicaces enflammées avec des autrices

Des ateliers autour du livre (jaspage, broderie sur couverture et plus encore)

Des sélections spéciales de romans pour faire battre votre cœur et vibrer votre imagination

Et bien d’autres surprises que l’on vous laissera découvrir le jour J !

Que vous soyez team ennemies-to-lovers, fake dating, slow burn ou fated mates, venez partager votre passion et rencontrer d’autres rêveurs et rêveuses qui, comme vous, aiment quand la magie et l’amour s’emmêlent…

Informations pratiques

Animée par les libraires de Dialogues .

Librairie Dialogues 52 rue de Siam Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

