Soirée Roots, Reggae, Dub – Uzerche, 28 juin 2025 18:00

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Soirée Roots, reggae, dub du collectif RDS Sound System.

RDS rassemble et fait danser un public toujours plus large et varié, avec sa sono fabrication maison inspirée de la culture jamaïcaine.

Prix libre.

Restauration sur place. .

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 71 48 inscription@laptitefabriquesolidaire.org

