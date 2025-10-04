Soirée Rose à la Bastide de la Salette Bastide de la Salette Marseille 11e Arrondissement

Soirée Rose à la Bastide de la Salette Bastide de la Salette Marseille 11e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.

Soirée Rose à la Bastide de la Salette

Du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025 à partir de 20h. Bastide de la Salette 65 Impasse des Vaudrans Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Soirée Rose Un moment festif, solidaire et engagé

Le samedi 4 octobre 2025, à partir de 20h jusqu’à 2h du matin, la Bastide de la Salette vous invite à une grande Soirée Rose sur sa terrasse, pour clore en beauté la Journée Octobre Rose.

Avec le soutien de l’IPC & la présence de l’Association Le Rire Guérit 13

Un événement organisé au profit de la recherche contre le cancer du sein — en partenariat avec l’Institut Paoli-Calmettes — et avec la présence chaleureuse de l’association Le Rire Guérit 13, qui œuvre chaque jour pour apporter soutien, humour et espérance aux patients.



Au programme

Ambiance musicale et festive jusqu’à 2h du matin avec Lola Groupe et DJ Set Live by Herbie Lite

Food trucks salés pour satisfaire toutes les envies gastronomiques

Boissons & cocktails sur place au restaurant

Animations surprises qui feront vibrer la soirée

Dress code libre , l’essentiel est d’être ensemble



Lieu

Terrasse du restaurant de la Bastide de la Salette, Marseille (11ᵉ arrondissement). En cas de météo défavorable, la fête se poursuivra à l’intérieur.



Informations importantes

La soirée est ouverte à toutes et tous, mais la réservation est nécessaire.

Billet nominatif, personnel.

Pour les groupes, merci de contacter le service commercial.

Golf Bastide de la Salette est fier de pouvoir compter sur ses partenaires engagés pour donner vie à cette soirée exceptionnelle. Votre soutien, petit ou grand, est précieux. .

Bastide de la Salette 65 Impasse des Vaudrans Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Soirée Rose ? A festive moment of solidarity and commitment



On Saturday, October 4, 2025, from 8pm to 2am, Bastide de la Salette invites you to a Rose Evening on its terrace, to round off Pink October Day in style.

German :

Rosa Abend ? Ein festlicher, solidarischer und engagierter Moment



Am Samstag, den 4. Oktober 2025, lädt die Bastide de la Salette von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens zu einer großen Soirée Rose auf ihrer Terrasse ein, um den Rosa Oktober gebührend abzuschließen.

Italiano :

La Notte Rosa? Un momento festoso di solidarietà e impegno



Sabato 4 ottobre 2025, dalle 20.00 alle 2.00, la Bastide de la Salette vi invita a una grande Serata Rosa sulla sua terrazza, per concludere in bellezza la Giornata dell’Ottobre Rosa.

Espanol :

¿La Noche Rosa? Un momento festivo de solidaridad y compromiso



El sábado 4 de octubre de 2025, de 20:00 a 2:00 de la madrugada, la Bastide de la Salette te invita a una gran Noche Rosa en su terraza, para poner el broche de oro al Día del Octubre Rosa por todo lo alto.

