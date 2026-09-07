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AGENDA · Moyenmoutier

Soirée rose avec Djtoine Salle des fêtes Moyenmoutier

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Impasse de la salle des fêtes
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
10 Tarif de base - plein tarif

Moyenmoutier

Soirée rose avec Djtoine

Salle des fêtes Impasse de la salle des fêtes Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez danser avec DJtoine tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein.
Au programme repas et soirée DJ. Une soirée organisée par La Bégoncelloise.
Sur réservation par SMS.Tout public
10  .

Salle des fêtes Impasse de la salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 83 01 94 35 

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English :

Come dance with DJtoine and support the fight against breast cancer.
The event will feature a meal and a DJ set. An evening organized by La Bégoncelloise.
Reservations required via text message.

L’événement Soirée rose avec Djtoine Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-09-07 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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