Soirée rose Moyenmoutier

Soirée rose Moyenmoutier samedi 11 octobre 2025.

Soirée rose

Salle des fêtes Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 18:30:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Venez vous amuser au cours d’un magnifique soirée organisée par l’association les papillotes, pour la lutte contre le cancer du sein à l’occasion d’octobre rose venez nombreux pour apporter votre soutiens ! Buvette et restauration, animations et musique.

Sur réservation.Tout public

10 .

Salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 83 01 94 35

English :

Come and enjoy a wonderful evening organized by the association les papillotes, for the fight against breast cancer on the occasion of pink October. Come one, come all to bring your support! Refreshments and food, entertainment and music.

Reservations required.

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich an einem wunderschönen Abend, der von der Organisation Les Papillotes für den Kampf gegen Brustkrebs anlässlich des Rosa Oktobers organisiert wird. Kommen Sie zahlreich, um Ihre Unterstützung zu geben! Getränke und Speisen, Animationen und Musik.

Auf Reservierung.

Italiano :

Venite a godervi una splendida serata organizzata dall’associazione les papillotes, per la lotta contro il cancro al seno in occasione dell’ottobre rosa. Venite numerosi per dare il vostro sostegno! Rinfresco e cibo, intrattenimento e musica.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a disfrutar de una magnífica velada organizada por la asociación les papillotes, para la lucha contra el cáncer de mama con motivo del octubre rosa ¡Venga en masa a dar su apoyo! Refrescos y comida, entretenimiento y música.

Reserva obligatoria.

L’événement Soirée rose Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-10-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES