Soirée Rose Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Pour la première fois, Saint-Aubin organise une Soirée Rose pour Octobre Rose !

Un événement en soutient à la lutte contre le cancer du sein. Cette toute première édition se présentera sous forme de spectacle vivant.

Sur scène, des chanteurs, danseurs et interprètes passionnés offriront au public une soirée unique. L’objectif est clair allier plaisir du spectacle cabaret et engagement concret.

Le public est invité à venir avec une touche de rose, couleur symbole de ce combat.

La réservation est obligatoire par mail à damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

Pensez bien à indiquer le nombre de places souhaitées, en précisant le nombre d’adultes et de mineurs, ainsi que le prénom et le nom de famille des personnes.

Une buvette et une petite restauration seront également proposées.

Rendez-vous le samedi 4 octobre, à 20h à la Salle Aubert au 122 rue Pasteur. .

English : Soirée Rose

In support of the fight against breast cancer. This 1st edition takes the form of a live show. Reservations required on damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

German : Soirée Rose

In Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs. Diese 1. Ausgabe wird in Form einer Live-Show präsentiert. Reservierung erforderlich unter damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

Italiano :

A sostegno della lotta contro il cancro al seno. Questa prima edizione avrà la forma di uno spettacolo dal vivo. Prenotazione obbligatoria su damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

Espanol :

En apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. Esta 1ª edición adoptará la forma de un espectáculo en directo. Reserva obligatoria en damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

