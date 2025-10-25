Soirée rougail La Boissière-en-Gâtine
Pensez a réserver votre soirée rougail le samedi 25 octobre. 1er édition organisée par le comité des fêtes , cette soirée sera animée par le Dave animations.
20€ adulte
10€ enfant
Inscription avant le 15 octobre au 06 64 67 53 62 .
Salle des fêtes La Boissière-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 67 53 62
