Soirée Rougail Saint-Germain-des-Prés
Soirée Rougail Saint-Germain-des-Prés samedi 11 octobre 2025.
Soirée Rougail
Saint-Germain-des-Prés Loiret
Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le Comité des Fêtes de Saint-Germain-des-Prés
vous propose une soirée Rougail animé par
le groupe pop rock On remet ça !
Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 31 26 60
English :
The Comité des Fêtes de Saint-Germain-des-Prés
invites you to an evening of Rougail , hosted by
pop rock band On remet ça !
German :
Das Festkomitee von Saint-Germain-des-Prés
lädt Sie zu einem Rougail-Abend ein, der von der Gruppe Rougail moderiert wird
der Pop-Rock-Band On remet ça !
Italiano :
Il Comitato delle Feste di Saint-Germain-des-Prés
vi invita a una serata di Rougail con il gruppo pop rock On remet ça !
gruppo pop rock On remet ça !
Espanol :
El Comité des Fêtes de Saint-Germain-des-Prés
le invita a una noche de Rougail a cargo de
¡banda de pop rock On remet ça !
