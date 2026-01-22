Soirée rougail saucisse Bosset
Salle des fêtes Bosset Dordogne
Ambiance chaleureuse et saveurs ensoleillées garanties lors de la soirée rougail saucisse organisée par l’association Entretien Forme Bosset !
Au programme apéritif punch, soupe, un savoureux rougail saucisse, avec une option végétarienne (dahl de lentilles), suivi de fromage et dessert pour finir en douceur.
Menu à 20 €, vin compris, avec possibilité de plats à emporter.
Convivialité assurée, inscriptions obligatoires jusqu’au 3 février, dernier délai ! .
Salle des fêtes Bosset 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 30 93 37
English : Soirée rougail saucisse
