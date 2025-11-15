Soirée rougail saucisse Louvilliers-lès-Perche

Soirée rougail saucisse Louvilliers-lès-Perche samedi 15 novembre 2025.

Soirée rougail saucisse

Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 9 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Ambiance exotique pour cette soirée rougail saucisse avec un menu alléchant. Réservation obligatoire avant le 8 novembre.

Louvilliers-lès-Perche 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 28 60 louvilliers.fstivites@gmail.com

English :

Exotic atmosphere for this rougail saucisse evening, with a tempting menu. Reservations required by November 8.

German :

Exotische Atmosphäre für diesen Rougail-Wurst-Abend mit einem verlockenden Menü. Reservierungen sind bis zum 8. November erforderlich.

Italiano :

Atmosfera esotica per questa serata di saucisse rougail con un menu allettante. Prenotazione obbligatoria entro l’8 novembre.

Espanol :

Ambiente exótico para esta velada rougail saucisse con un tentador menú. Reserva obligatoria antes del 8 de noviembre.

