Soirée Rougail Saucisses salle des fêtes Bourgougnague

salle des fêtes place de la mairie Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Venez nombreux à la soirée rougail saucisses organisée par les jeunes de la MFR de Bourgougnague. Au menu entrée, plats, formage, desserts et vin. Réservations obligatoires. L’argent récolté leur permettra de financer leur voyage d’étude en Allemagne.

salle des fêtes place de la mairie Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 12 07

English : Soirée Rougail Saucisses

Come one, come all to the rougail saucisses evening organized by young people from the Bourgougnague MFR. Menu: starters, main courses, cheese, desserts and wine. Reservations essential. The money raised will help finance their study trip to Germany.

German : Soirée Rougail Saucisses

Kommen Sie zahlreich zum Rougail-Wurst-Abend, der von den Jugendlichen der MFR von Bourgougnague organisiert wird. Auf dem Menü stehen Vorspeisen, Hauptgerichte, Formage, Desserts und Wein. Reservierungen sind obligatorisch. Mit dem eingenommenen Geld können sie ihre Studienreise nach Deutschland finanzieren.

Italiano :

Venite tutti alla serata di saucisses rougail organizzata dai giovani dell’MFR di Bourgougnague. Il menu prevede antipasti, primi piatti, formaggi, dessert e vino. È indispensabile la prenotazione. I fondi raccolti serviranno a finanziare il loro viaggio di studio in Germania.

Espanol : Soirée Rougail Saucisses

Venid todos a la velada de salsas rougail organizada por los jóvenes del MFR de Bourgougnague. En el menú: entrantes, platos principales, quesos, postres y vino. Imprescindible reservar. El dinero recaudado servirá para financiar su viaje de estudios a Alemania.

