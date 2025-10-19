Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises Salle polyvalente Mellac
Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises
Salle polyvalente 1 square Job Saux Mellac Finistère
Début : 2025-10-19 19:00:00
fin : 2025-10-19 00:00:00
2025-10-19
Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises à la salle polyvalente de Mellac à partir de 19h
Un repas adulte à 13€ avec kir, dessert & café compris
Un repas enfant jusqu’à 10 ans 6€
Et un repas à emporter 10€
Inscriptions jusqu’au 14 octobre .
Salle polyvalente 1 square Job Saux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 33 69 11 69
