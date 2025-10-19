Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises Salle polyvalente Mellac

Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises Salle polyvalente Mellac dimanche 19 octobre 2025.

Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises

Salle polyvalente 1 square Job Saux Mellac Finistère

Début : 2025-10-19 19:00:00

fin : 2025-10-19 00:00:00

2025-10-19

Soirée rougail saucisses des Foulées Mellacoises à la salle polyvalente de Mellac à partir de 19h

Un repas adulte à 13€ avec kir, dessert & café compris

Un repas enfant jusqu’à 10 ans 6€

Et un repas à emporter 10€

Inscriptions jusqu’au 14 octobre .

Salle polyvalente 1 square Job Saux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 33 69 11 69

