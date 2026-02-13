Soirée Rougail saucisses maison, Café – Epicerie Kaf’Epi, Athis-Val-de-Rouvre

Soirée Rougail saucisses maison Vendredi 20 février, 19h00 Café – Epicerie Kaf’Epi Orne

Café – Epicerie Kaf'Epi 61100 ségrie fontaine, 6 rue de la suisse normande Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Soirée Rougail au nouveau bar – épicerie de Ségrie. Venez nombreux découvrir cette atmosphère cosy et conviviale ! Desserts réalisés par la compagne de Benjamin (la Pause Gourmande à la Carneille).