Soirée Rugby au Tourny Le Tourny Montignac-Lascaux

Soirée Rugby au Tourny

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Match France/Irlande.

Plat spécial Rugby parmentier de confit de canard maison.

Quantité limitée. Réservation conseillée.

Ambiance match. Diffusion sur écran.

Bonne humeur garantie

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21

English : Soirée Rugby au Tourny

France/Ireland match.

Special Rugby dish: homemade duck confit parmentier.

Limited quantities. Reservations recommended.

Match atmosphere. Broadcast on screen.

Good mood guaranteed

