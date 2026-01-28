Soirée Rugby au Tourny Le Tourny Montignac-Lascaux
Soirée Rugby au Tourny
Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Match France/Irlande.
Plat spécial Rugby parmentier de confit de canard maison.
Quantité limitée. Réservation conseillée.
Ambiance match. Diffusion sur écran.
Bonne humeur garantie
Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21
English : Soirée Rugby au Tourny
France/Ireland match.
Special Rugby dish: homemade duck confit parmentier.
Limited quantities. Reservations recommended.
Match atmosphere. Broadcast on screen.
Good mood guaranteed
