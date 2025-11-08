SOIRÉE RUGBY AU TRAPÉEN Latrape

SOIRÉE RUGBY AU TRAPÉEN Latrape samedi 8 novembre 2025.

46 Rue Grand Rue Latrape Haute-Garonne

Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Venez assiste à la soirée rugby France Afrique du Sud au Trapéen à Latrape !
Organisé par Le Trapéen de Latrape.   .

English :

Come along to the France South Africa rugby evening at Le Trapéen in Latrape!

German :

Besuchen Sie den Rugby-Abend Frankreich Südafrika im Trapéen in Latrape!

Italiano :

Partecipate alla serata di rugby Francia-Sudafrica al Trapéen di Latrape!

Espanol :

Asista a la velada de rugby Francia Sudáfrica en el Trapéen de Latrape

