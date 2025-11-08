SOIRÉE RUGBY AU TRAPÉEN Latrape
46 Rue Grand Rue Latrape Haute-Garonne
Venez assiste à la soirée rugby France Afrique du Sud au Trapéen à Latrape !
Organisé par Le Trapéen de Latrape. .
English :
Come along to the France South Africa rugby evening at Le Trapéen in Latrape!
German :
Besuchen Sie den Rugby-Abend Frankreich Südafrika im Trapéen in Latrape!
Italiano :
Partecipate alla serata di rugby Francia-Sudafrica al Trapéen di Latrape!
Espanol :
Asista a la velada de rugby Francia Sudáfrica en el Trapéen de Latrape
