Soirée rugby Bésingrand
Soirée rugby Bésingrand samedi 8 novembre 2025.
Soirée rugby
Salle des fêtes Bésingrand Pyrénées-Atlantiques
Retransmission du match France/ Afrique du Sud .
Salle des fêtes Bésingrand 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 08 23 18
