Soirée rugby Errugbi gaualdia. En présence de Peio Dospital et de joueurs de rugby Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Soirée rugby Errugbi gaualdia. En présence de Peio Dospital et de joueurs de rugby

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Gros corps en mêlée. Avec Peio Dospital, ancien pilier de l’Aviron Bayonnais et du XV de France (27 sélections)

Marie Pierresteguy & Laura Goyhenetche joueuses de l’US Nafarroa, Mikel Pessans & Mattin Bidegain joueurs de l’US Nafarroa.

Documentaire de Nicolas Bergès- 52 mn.Au sein de la famille ovale, les gros constituent un clan, et c’est dans la tanière moite des mêlées qu’ils s’épanouissent. À eux la sale besogne ! Loin des Dieux du Stade et du rugby glamour sur papier glacé, ce film nous donne à voir le monde singulier des piliers. Une étrange alchimie, faite de souffrance, de rapport complexe à son corps, de combats herculéens et d’immense fraternité. Au fil d’entraînements toujours plus durs, dans les vestiaires d’avant-match ou au cœur de la bataille en mêlée, partir à la rencontre des forçats du ballon ovale est un voyage, presque anachronique, vers l’essence même du rugby. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Soirée rugby Errugbi gaualdia. En présence de Peio Dospital et de joueurs de rugby

L’événement Soirée rugby Errugbi gaualdia. En présence de Peio Dospital et de joueurs de rugby Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque