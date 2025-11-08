Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE RUGBY, FRANCE AFRIQUE DU SUD La Romanée Sofia Rosiers-d'Égletons samedi 8 novembre 2025.

La Romanée Sofia 1 Rue des Plaines de Manaud Rosiers-d'Égletons Corrèze

Retransmission de la rencontre France Afrique du Sud
Au programme
️ Planches apéro
Hot-dogs & frites
Et surtout… une ambiance conviviale et familiale
Venez partager un super moment entre amis, parents, joueurs, éducateurs, bénévoles et supporters.
Organisé par l’école de rugby de l’US Egletons.   .

La Romanée Sofia 1 Rue des Plaines de Manaud Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   use.edr@outlook.fr

