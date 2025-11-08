SOIRÉE RUGBY, FRANCE AFRIQUE DU SUD La Romanée Sofia Rosiers-d’Égletons

SOIRÉE RUGBY, FRANCE AFRIQUE DU SUD

La Romanée Sofia 1 Rue des Plaines de Manaud Rosiers-d'Égletons Corrèze

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Retransmission de la rencontre France Afrique du Sud

Au programme

️ Planches apéro

Hot-dogs & frites

Et surtout… une ambiance conviviale et familiale

Venez partager un super moment entre amis, parents, joueurs, éducateurs, bénévoles et supporters.

Organisé par l’école de rugby de l’US Egletons. .

use.edr@outlook.fr

