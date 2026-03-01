Soirée Rugby France/Angleterre au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Soirée Rugby France/Angleterre au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

FRANCE vs ANGLETERRE

Le choc du Tournoi des Six Nations sur grand écran au Café Breton !

Samedi 14 mars, vient clôturer la dernière journée du tournoi… et pas n’importe quel match le Crunch ! Un duel historique entre la France et l’Angleterre qui pourrait bien décider du vainqueur du tournoi.

Ambiance garantie avec toute la tension du rugby en direct ! Une bonne raison de faire la fête à la fin du match et de danser sur notre piste de danse en plus !

Coup d’envoi à 21h10 .

