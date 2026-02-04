Soirée rugby Salle des fêtes La Faye

Soirée rugby

Salle des fêtes Rue des écoles La Faye Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

.

Salle des fêtes Rue des écoles La Faye 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 37 15 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée rugby La Faye a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente