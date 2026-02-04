Soirée rugby Salle des fêtes La Faye
Soirée rugby Salle des fêtes La Faye samedi 14 mars 2026.
Soirée rugby
Salle des fêtes Rue des écoles La Faye Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Salle des fêtes Rue des écoles La Faye 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 37 15 75
