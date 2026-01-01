Soirée S.B.K. ZAC du Mont-de-Magny Gisors

Soirée S.B.K.

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Avec Karine et Salsa Pappa, venez prendre un cours de bachata de 20h à 20h45, un cours de kizomba de 20h45 à 21h30. Continuez ensuite à danser avec la soirée S.B.K. à partir de 21h45. .

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée S.B.K.

L’événement Soirée S.B.K. Gisors a été mis à jour le 2026-01-20 par Vexin Normand Tourisme