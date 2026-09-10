Soirée Sacré Salé ! La Turballe
mercredi 30 septembre 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Soirée Sacré Salé !
Ferme de Lauvergnac La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:30:00
fin : 2026-09-30 23:30:00
Date(s) :
2026-09-30
À l’occasion du lancement de l’ouvrage culinaire sacré Salé ! aux Editions Ouest-France, l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande organise une soirée exceptionnelle, pensée comme une expérience gastronomique immersive.
Une expérience sensorielle unique
Pensée comme une véritable immersion, cette soirée prendra la forme d’un cocktail dînatoire inspiré des 4 grands paysages comestibles du territoire de l’océan aux marais salants, du marais de Brière à la forêt et au bocage.
Au fil de la soirée, laissez-vous guider à travers ces univers à la fois visuels, gustatifs et humains, où chaque bouchée raconte une histoire : celle d’un produit, d’un savoir-faire, d’un paysage.
À la rencontre de celles et ceux qui font le territoire
Vous aurez alors l’opportunité d’échanger avec les professionnels cités dans le livre près de 80 amoureux du beau et du bon (pêcheurs, cueilleurs, éleveurs, producteurs, artisans, restaurateurs, chefs, entre autres).
Une occasion unique d’échanger et de déguster une collection raffinée de bouchées, inspirées des recettes du livre.
sacré Salé ! au cœur de la soirée
Plus qu’un livre de recettes, sacré Salé ! est une invitation à explorer La Baule-Presqu’île de Guérande à travers ses saveurs. Entre mer, sel et terres nourricières, l’ouvrage propose une balade poétique et gourmande, enrichie de mises en scène culinaires et de recettes créatives inspirées du territoire.
Venez partager un moment exceptionnel autour des saveurs du territoire, des savoir-faire culinaires et des paysages emblématiques de La Baule-Presqu’île de Guérande.
Réservez votre place sur notre Billetterie en ligne ou auprès des équipes de notre Office de tourisme dès le lundi 7 septembre !
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Ferme de Lauvergnac La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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L’événement Soirée Sacré Salé ! La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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