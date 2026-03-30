Soirée Saint Pa’tick Salle Fernand Secheer Saint-Jean-de-Marsacq

Soirée Saint Pa’tick

Salle Fernand Secheer Route de l’Esquirou Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’APE de St Jean de Marsacq vous propose une soirée sous le thème Saint Pa’tick, ouvert à tous, avec restauration et Dj !

Après le succès de notre soirée fluo l’année dernière, l’APE organise cette année la soirée Saint Pa’tick le samedi 18 avril.

Dress code venez avec un habit/accessoire vert !

Restauration et buvette sur place. Venez déguster les bières de chez La Capsule et autres boissons et manger nos cassolettes/frites.

Musique par Dj Plan B pour nous ambiancer toute la soirée.

On vous attend nombreux ! .

Salle Fernand Secheer Route de l’Esquirou Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine stjeanape@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint Pa’tick

The APE of St Jean de Marsacq invites you to a Saint Pa’tick-themed evening, open to all, with catering and a DJ!

L’événement Soirée Saint Pa’tick Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI LAS