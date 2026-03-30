Soirée Saint Pa’tick Salle Fernand Secheer Saint-Jean-de-Marsacq
Soirée Saint Pa’tick Salle Fernand Secheer Saint-Jean-de-Marsacq samedi 18 avril 2026.
Soirée Saint Pa’tick
Salle Fernand Secheer Route de l’Esquirou Saint-Jean-de-Marsacq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’APE de St Jean de Marsacq vous propose une soirée sous le thème Saint Pa’tick, ouvert à tous, avec restauration et Dj !
Après le succès de notre soirée fluo l’année dernière, l’APE organise cette année la soirée Saint Pa’tick le samedi 18 avril.
Dress code venez avec un habit/accessoire vert !
Restauration et buvette sur place. Venez déguster les bières de chez La Capsule et autres boissons et manger nos cassolettes/frites.
Musique par Dj Plan B pour nous ambiancer toute la soirée.
On vous attend nombreux ! .
Salle Fernand Secheer Route de l’Esquirou Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine stjeanape@gmail.com
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English : Soirée Saint Pa’tick
The APE of St Jean de Marsacq invites you to a Saint Pa’tick-themed evening, open to all, with catering and a DJ!
L’événement Soirée Saint Pa’tick Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-03-27 par OTI LAS