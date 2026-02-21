Soirée Saint-Patrick à La BAZ Arcisses

Soirée Saint-Patrick à La BAZ

1 Impasse de la Lagune Arcisses Eure-et-Loir

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 23:59:00

2026-03-20

On fête la Saint Patrick la musique irlandaise des Irish Drunken Frogs ☘

Restauration sur place avec le Facel, ses fish&chips et ses délicieux burgers. Et toutes nos bières à la dégustation !

Infos 06 70 09 65 18

L’ambiance du pub, la musique irlandaise des Irish Drunken Frogs, les fish&chips du Facel, et une bonne stout à la pression…c’est la Saint Patrick à la Baz ! Réservez votre vendredi 20 mars pour venir fêter ça avec nous ☘

Infos 06 70 09 65 18 .

1 Impasse de la Lagune Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 09 65 18

English :

La Baz celebrates St. Patrick’s Day!

We’re celebrating St. Patrick’s Day with the Irish Drunken Frogs?

On-site catering with Facel, fish&chips and delicious burgers. And all our beers available for tasting!

Info: 06 70 09 65 18

