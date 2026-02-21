Soirée Saint-Patrick à La BAZ Arcisses
Soirée Saint-Patrick à La BAZ Arcisses vendredi 20 mars 2026.
Soirée Saint-Patrick à La BAZ
1 Impasse de la Lagune Arcisses Eure-et-Loir
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 23:59:00
2026-03-20
La Baz fête la Saint-Patrick !
L’ambiance du pub, la musique irlandaise des Irish Drunken Frogs, les fish&chips du Facel, et une bonne stout à la pression…c’est la Saint Patrick à la Baz ! Réservez votre vendredi 20 mars pour venir fêter ça avec nous ☘
Infos 06 70 09 65 18 .
1 Impasse de la Lagune Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 09 65 18
English :
La Baz celebrates St. Patrick’s Day!
We’re celebrating St. Patrick’s Day with the Irish Drunken Frogs?
On-site catering with Facel, fish&chips and delicious burgers. And all our beers available for tasting!
Info: 06 70 09 65 18
