Soirée Saint Patrick à la Grange

16 rue du lion d’or Jandun Ardennes

Tarif : 45 – 45 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Réservez votre place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

À partir de 19hVenez célébrer la Saint Patrick à La Grange et plongez dans l’ambiance authentique d’un pub irlandais ! Les sonneurs ardennais animeront cette soirée inoubliable avec des mélodies traditionnelles qui vous transporteront directement en Irlande.Au menu Apéritif irlandais et amuse-bouche pour commencer la soirée en beautéCarbonade à la bière accompagnée d’un délicieux gratin dauphinoisAssortiment de fromages et salade pour une touche de fraîcheurNos célèbres crêpes flambées pour une note sucrée et spectaculaireTarif 45€ par personne (soirée + repas)Pour plus d’informations et pour réserver, contactez nous au 06.61.62.01.25. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver la vôtre !

.

16 rue du lion d’or Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 61 62 01 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 7pmCome celebrate St. Patrick’s Day at La Grange and immerse yourself in the authentic atmosphere of an Irish pub! Ardennes ringers will liven up this unforgettable evening with traditional melodies that will transport you straight to Ireland.On the menu: Irish aperitif and amuse-bouche to get the evening off to a great startBarbonade à la bière with a delicious gratin dauphinoisA selection of cheeses and salad for a touch of freshnessOur famous crêpes flambées for a sweet and spectacular touchPrice: 45? per person (evening + meal)For more information and to book, contact us on 06.61.62.01.25. Places are limited, so don’t delay in reserving yours!

L’événement Soirée Saint Patrick à la Grange Jandun a été mis à jour le 2026-01-29 par Ardennes Tourisme