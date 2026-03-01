SOIRÉE SAINT PATRICK À TARABEL Tarabel

SOIRÉE SAINT PATRICK À TARABEL

SALLE DE QUARTIER Tarabel Haute-Garonne

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

2026-03-14

Une soirée festive sous le signe du vert !

Le Samedi 14 mars 2026 Soirée Saint Patrick dans la salle de quartier avec au programme

– 19h00 Quizz sur l’Angleterre

Suivi d’un Repas Anglais: (cette année nous avons choisi de vous faire découvrir la Cottage Pie!), Cottage pie + boisson (hors Guinness) + cookie (10€ adulte 6€ enfant 8-12 ans)

– 21h Match France-Angleterre suivi de la 3ème mi-temps

DRESS CODE VERT

Les inscriptions se font sur foyerruraltarabel@gmail.com, et par SMS au 07 80 05 96 42 SUR RÉSERVATION jusqu’au 12 mars 6 .

SALLE DE QUARTIER Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie foyerruraltarabel@gmail.com

English :

A festive green evening!

