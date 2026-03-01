SOIRÉE SAINT PATRICK À TARABEL Tarabel
SOIRÉE SAINT PATRICK À TARABEL Tarabel samedi 14 mars 2026.
SOIRÉE SAINT PATRICK À TARABEL
SALLE DE QUARTIER Tarabel Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Une soirée festive sous le signe du vert !
Le Samedi 14 mars 2026 Soirée Saint Patrick dans la salle de quartier avec au programme
– 19h00 Quizz sur l’Angleterre
Suivi d’un Repas Anglais: (cette année nous avons choisi de vous faire découvrir la Cottage Pie!), Cottage pie + boisson (hors Guinness) + cookie (10€ adulte 6€ enfant 8-12 ans)
– 21h Match France-Angleterre suivi de la 3ème mi-temps
DRESS CODE VERT
Les inscriptions se font sur foyerruraltarabel@gmail.com, et par SMS au 07 80 05 96 42 SUR RÉSERVATION jusqu’au 12 mars 6 .
SALLE DE QUARTIER Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie foyerruraltarabel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive green evening!
L’événement SOIRÉE SAINT PATRICK À TARABEL Tarabel a été mis à jour le 2026-03-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE