Soirée Saint Patrick Ad Libitum Cheillé
Soirée Saint Patrick Ad Libitum Cheillé samedi 21 mars 2026.
Soirée Saint Patrick Ad Libitum
Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
ÉVÉNEMENT I Soirée spéciale Saint Patrick
Au programme Musique par Ad Libitum
Soirée Saint Patrick
Organisée par Ad Libitum
Sessions musicales avec le petit commerce et ses invités à partir de 19h
Petite restauration et buvette
Entrée libre pas de réservation .
Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire presidente1@adlibitumcheille.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EVENT I Special Saint Patrick’s evening
Program: Music by Ad Libitum
L’événement Soirée Saint Patrick Ad Libitum Cheillé a été mis à jour le 2026-02-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme