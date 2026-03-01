Soirée Saint Patrick Ad Libitum Cheillé

Soirée Saint Patrick Ad Libitum

Cheillé Indre-et-Loire

Début : 2026-03-21 19:00:00
ÉVÉNEMENT I Soirée spéciale Saint Patrick

Au programme Musique par Ad Libitum
Soirée Saint Patrick
Organisée par Ad Libitum

Sessions musicales avec le petit commerce et ses invités à partir de 19h

Petite restauration et buvette
Entrée libre pas de réservation   .

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   presidente1@adlibitumcheille.com

English :

EVENT I Special Saint Patrick’s evening

Program: Music by Ad Libitum

