Soirée Saint-Patrick MJC d’Ancerville Ancerville

MJC d’Ancerville 20 Rue de Fremy Ancerville Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:30:00
La MJC d’Ancerville organise une soirée spéciale pour la Saint-Patrick.
Au programme, le groupe Mac Guinness.
Un espace buvette et restauration sera mis en place pour l’événement.Tout public
MJC d’Ancerville 20 Rue de Fremy Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 3 29 75 31 87 mjcancerville@orange.fr
English :
The Ancerville MJC is organizing a special St. Patrick’s Day evening.
On the program: the group Mac Guinness.
A refreshment area will be set up for the event.
