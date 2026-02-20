Soirée Saint-Patrick MJC d’Ancerville Ancerville

Soirée Saint-Patrick

MJC d’Ancerville 20 Rue de Fremy Ancerville Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:30:00

La MJC d’Ancerville organise une soirée spéciale pour la Saint-Patrick.

Au programme, le groupe Mac Guinness.

Un espace buvette et restauration sera mis en place pour l’événement.Tout public

MJC d’Ancerville 20 Rue de Fremy Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 3 29 75 31 87 mjcancerville@orange.fr

The Ancerville MJC is organizing a special St. Patrick’s Day evening.

On the program: the group Mac Guinness.

A refreshment area will be set up for the event.

