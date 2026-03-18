Soirée Saint-Patrick au bar O’Valhalla

89 Avenue Georges Clemenceau Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Quand l’Irlande s’invite au Valhalla !

Le 21 mars, la Taverne O’Valhalla troque les casques à cornes contre les chapeaux verts pour une Saint-Patrick festive et conviviale. Préparez-vous à une soirée où bonne humeur, musique celtique et gourmandise seront au rendez-vous.

Au programme

Le Festin des Guerriers

Impossible de fêter la Saint-Patrick le ventre vide ! La taverne sort sa spécialité jambon grillé à la broche, tendre et généreux, parfait pour accompagner la soirée.

Explosion Celtique dès 21h

Le groupe Pol’Jo enflamme la scène avec un concert celtique énergique, mêlant rythmes traditionnels et ambiance festive. De quoi taper du pied et faire vibrer la taverne.

Pourquoi venir ?

Parce qu’une Guinness (ou une bonne pression), de la musique celte en live et une ambiance chaleureuse à l’O’Valhalla, c’est la promesse d’une soirée mémorable entre amis ou en famille. .

89 Avenue Georges Clemenceau Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 40 10 09

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English : Soirée Saint-Patrick au bar O’Valhalla

L’événement Soirée Saint-Patrick au bar O’Valhalla Nérac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de l’Albret