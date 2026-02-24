Soirée Saint-Patrick au Cerf à 3 Pattes Le Cerf à 3 Pattes Germaine
Soirée Saint-Patrick au Cerf à 3 Pattes
Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine Marne
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Tout public
Le Cerf à 3 Pattes vous invite pour sa soirée Saint-Patrick
Ambiance irlandaise Bières, musique & jeux
Soirée gratuite, sans réservation Petite restauration
Code vestimentaire Portez du vert !! .
Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine 51160 Marne Grand Est cerfa3pattes@gmail.com
