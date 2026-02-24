Soirée Saint-Patrick au Cerf à 3 Pattes Le Cerf à 3 Pattes Germaine

Soirée Saint-Patrick au Cerf à 3 Pattes

2026-03-20 18:00:00

2026-03-20

2026-03-20

Tout public

Le Cerf à 3 Pattes vous invite pour sa soirée Saint-Patrick

Ambiance irlandaise Bières, musique & jeux

Soirée gratuite, sans réservation Petite restauration

Code vestimentaire Portez du vert !! .

Le Cerf à 3 Pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine 51160 Marne Grand Est cerfa3pattes@gmail.com

